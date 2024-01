Welcome 2024: सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत, जश्नों का दौर शुरू (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः दुनिया में नए साल का आगाज हो गया। न्यूजीलैंड में सबसे पहले साल 2024 का स्वागत हुआ और खुशी मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आधी रात को अपने घरों से बाहर निकल आए और नए साल का जश्न मनाया। बड़ी संख्या में लोग रेस्टोरेंट्स, पबों, डिस्को, सार्वजनिक स्थानों पार्टियां कर जश्न मना रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले नया साल प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया के स्वामित्व वाले टोंगा नामक आइलैंड में आता है ।

#WATCH | New Zealand's Auckland welcomes the new year 2024 with fireworks



