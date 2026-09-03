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'भगवान ने मुझे चुना': नए राम मंदिर ट्रस्टी निर्मला यादव ने कहा- 'पूरी ईमानदारी से करूंगी काम’

Edited By Updated: 03 Sep, 2026 12:18 PM

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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नई सदस्य डॉ. निर्मला यादव ने गुरुवार को कहा कि भगवान ने उन्हें इस पद के लिए चुना है और उन्होंने "लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी" से अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की इच्छा जताई। मंदिर ट्रस्ट ने बुधवार को रिटायर्ड एयर...

अयोध्या: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नई सदस्य डॉ. निर्मला यादव ने गुरुवार को कहा कि भगवान ने उन्हें इस पद के लिए चुना है और उन्होंने "लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी" से अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की इच्छा जताई। मंदिर ट्रस्ट ने बुधवार को रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया। इसके अलावा, तीन नए ट्रस्टी भी शामिल किए गए - शिक्षाविद निर्मला यादव, वकील मदन मोहन पांडे और व्यवसायी-समाजसेवी महेश भागचंदका।

पिछले साल बिमलेंद्र मोहन मिश्रा के निधन और चंदा चोरी के विवाद के बाद पूर्व महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के कारण ये तीन पद खाली हो गए थे। यादव ने कहा, मैं बस इतना ही कहूंगी - मुझे पूरे देश में से चुना गया, जो इस बात का संकेत है कि भगवान ने मुझे चुना है। उनकी इच्छा और कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेरे चयन में किसी और की कोई भूमिका नहीं है। भगवान की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका चयन "मातृ शक्ति" (महिला शक्ति) का प्रतिनिधित्व करता है।

ट्रस्टी के तौर पर अपनी नई ज़िम्मेदारी के बारे में यादव ने कहा कि वह अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना पूरी लगन से काम करेंगी। यादव ने कहा, चाहे प्रशासन हो, व्यवस्था हो, सुविधाएं हों या सुरक्षा, मैं जो भी सुधार संभव होंगे, उनके लिए अपने सुझाव दूंगी और व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। उन्होंने आगे कहा, अब जब राम लला का बुलावा आ गया है, तो मुझे पूरी लगन से काम करना है।

पूर्व प्रिंसिपल और शिक्षाविद यादव ने कहा कि वह दशकों से शैक्षिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता, महावीर सिंह यादव और राजवती, अब इस दुनिया में नहीं हैं, जबकि उनके ससुर, पूर्व मेजर सूर्य कुमार यादव, रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े हुए थे। धीरे-धीरे मेरा परिवार संघ से जुड़ गया। 1983 में मेरी शादी के बाद, मैं RSS और बजरंग दल के कई पदाधिकारियों से मिली जो हमारे घर आते-जाते थे। उन्होंने कहा, मैं शिक्षा से जुड़े कामों में शामिल हो गई और सरस्वती शिशु मंदिरों में काम किया। मेरी बेटी शिकोहाबाद के बालिका विद्या मंदिर की शुरुआती छात्राओं में से एक थी, जो बाद में एक इंटरमीडिएट कॉलेज बन गया।

यादव 1987 में शिकोहाबाद के BDM म्युनिसिपल गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर बनीं और 1999 में प्रिंसिपल बनाई गईं। 2006 में, उन्होंने फिरोजाबाद के महात्मा गांधी PG कॉलेज में प्रिंसिपल का पद संभाला, जहाँ से वे 2022 में रिटायर हुईं। यादव ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के साथ अपने जुड़ाव को भी याद किया; वे 1999 में इसके पदाधिकारी ओम पाल सिंह से मिलने के बाद इससे जुड़ी थीं।

उन्होंने 2019 से 2022 तक इसके उपाध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष के तौर पर काम किया। अभी वे इसकी वर्किंग काउंसिल से जुड़ी हैं और अखिल भारतीय सह-संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। यादव ने आगरा की डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य के तौर पर भी दो साल तक काम किया।  

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