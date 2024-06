'भारतीय स्ट्रीट फूड पर बैन': महिला को छोले भटूरे में मिली मरी हुई छिपकली, वीडियो वायरल

नई दिल्ली: भारतीय स्ट्रीट फूड अपनी विविधता और स्वाद के लिए लोकप्रिय है। हालाँकि, स्वच्छता हमेशा से एक चिंता का विषय रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला को छोले भटूरे में मरी हुई छिपकली मिली। नेटिज़न्स ने तुरंत स्ट्रीट स्टॉल पर परोसे जाने वाले भोजन की आलोचना की और सुरक्षा और स्वच्छता की कमी को उजागर किया।

दिल्ली के स्ट्रीट फूड में मरी हुई छिपकली मिली

एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सड़क पर एक स्टॉल पर हुई एक हैरान कर देने वाली स्थिति को दिखाया गया है। दिल्ली में एक महिला को सड़क पर लगे ठेले से छोले भटूरे खाना महंगा प़ड़ा। उसे स्टॉल में मरी हुई छिपकली मिली तो वह स्टॉल मालिक से जमकर भिड़ी। क्लिप में, महिला, जो अपना आपा खो बैठी थी, ने अन्य ग्राहकों को स्टॉल से खाना न खाने की चेतावनी दी। इसके अलावा, स्टॉल के मालिक ने कैमरे पर अपनी गलती स्वीकार की।



Kalesh over a Customer found De@d Lizard in chole bhature while Eating in Delhi

