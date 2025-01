नशे में धुत होकर पहुंचे बाराती... दुल्हन की मां ने गुस्से में आकर रद्द कर दी शादी

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु में एक शादी के दौरान हुए अप्रत्याशित घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया। बेंगलुरु में एक शादी के दौरान दूल्हा और उसके दोस्त नशे में धुत होकर पहुंचे, जिसके बाद दुल्हन की मां ने गुस्से में आकर शादी रद्द कर दी। उन्होंने बारातियों से हाथ जोड़कर वापस जाने की अपील की और कहा, "अभी से ये तेवर हैं, तो भविष्य का क्या होगा?" इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें दुल्हन की मां अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए शादी रोकने का साहसिक कदम उठाती हैं।

दुल्हन की मां ने बारात को बिना किसी समारोह के वापस भेज दिया और शादी को रोक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दुल्हन की मां बारातियों से हाथ जोड़कर घर लौट जाने की अपील करती हैं।

A video has gone viral on social media, where a bride's mother called off the wedding after the groom and his friends allegedly created ruckus under the influence of alcohol in #Bengaluru.



The now-viral video shows the mother of a bride politely asking the baraat, the boy’s… pic.twitter.com/tEsl2Vvusl — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 11, 2025