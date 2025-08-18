पहले पूरा शहर घुमाया फिर ताज होटल में कमरा बुक करा शारीरिक संबंध बनाने का डाला दबाव: विधायक पर गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के एक सत्तारूढ़ दल के विधायक भगवान शर्मा, जिन्हें आमतौर पर गुड्डू पंडित के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार मामला बेहद गंभीर है- एक महिला ने उन पर दुष्कर्म की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने का...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के एक सत्तारूढ़ दल के विधायक भगवान शर्मा, जिन्हें आमतौर पर गुड्डू पंडित के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार मामला बेहद गंभीर है-- एक महिला ने उन पर दुष्कर्म की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। घटना की शिकायत बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि विधायक भगवान शर्मा ने 14 अगस्त को उसे और उसके बेटे को बेंगलुरु बुलाया। वहां पहुंचने के बाद विधायक उन्हें कई जगहों पर घुमाते रहे और फिर 16 अगस्त को चित्रदुर्ग ले गए। उत्तर प्रदेश लौटने से पहले विधायक ने हवाई अड्डे के पास एक ताज होटल में कमरा बुक कराया।



होटल में हुआ कथित प्रयास

इसी होटल में विधायक ने महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। महिला ने जब इसका विरोध किया, तो विधायक ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि वह डर के माहौल में थी और किसी तरह वहां से निकलकर पुलिस तक पहुंची।

पुलिस की कार्रवाई

महिला की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार की कोशिश (IPC 376/511) और आपराधिक धमकी (IPC 506) की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी विधायक से जुड़े तथ्यों को खंगाला जा रहा है।

विधायक की प्रतिक्रिया का इंतजार

विधायक भगवान शर्मा की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। न ही उनके प्रतिनिधियों ने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी है।