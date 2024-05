लागू हुआ BIMSTEC चार्टर, भारत ने विकास की सराहना

इंटरनेशनल डेस्क. BIMSTEC चार्टर लागू हो गया है। यह चार्टर सभी सदस्य देशों को एक साथ काम करने लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। बिम्सटेक का मतलब 'बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल' है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका सात देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में गहरे सहयोग को बढ़ावा देना है।



रणधीर जयसवाल ने एक्स पर लिखा- बिम्सटेक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बिम्सटेक चार्टर 20 मई 2024 को लागू हो गया है। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के गहन एकीकरण के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। चार्टर लागू होने से बिम्सटेक द्वारा अन्य देशों के साथ साझेदारी को बढ़ाया जाएगा। साथ ही समूह में नए सदस्यों को स्वीकार करने में मदद मिलेगी।

A significant milestone for BIMSTEC regional cooperation! BIMSTEC Charter entered into force on 20 May 2024, providing legal and institutional framework for meaningful cooperation and deeper integration of the Bay of Bengal region. It enables BIMSTEC to partner with other…
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 21, 2024

The entry into force of the BIMSTEC Charter reaffirms 🇮🇳's commitment to a prosperous, peaceful and sustainable neighbourhood. It is achieved by building on our shared history, culture, vision and mutual respect for each other.



BIMSTEC reflects the synthesis of our Neighbourhood…
— Dr. S. Jaishankar (Modi Ka Parivar) (@DrSJaishankar) May 21, 2024