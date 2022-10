भाजपा ने महेंद्र सिंह को त्रिपुरा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया, समीर उरांव होंगे सह-प्रभारी

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को त्रिपुरा के लिए अपना चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद और भाजपा एसटी मोर्चा के प्रभारी समीर उरांव को सह-प्रभारी बनाया गया है।

