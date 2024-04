शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए बॉलीवुड एक्टर गोविंदा, मुंबई नॉर्थ-वेस्ट से लड़ सकते हैं चुनाव

नेशनल डेस्क: बाॅलीवुड अभिनेता गोविंदा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उन्हें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद ने शिवसेना की सदस्यता दिलवाई। माना जा रहा है कि गोविंदा मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खबरों के मुताबिक, गोविंदा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के टिकट पर उत्तर-पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से शिवसेना-यूबीटी के अमोल कीर्तिकर के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, जो शिंदे खेमे से मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं।

#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde with Veteran Bollywood actor Govinda.



Govinda is likely to join the Eknath Shinde-led Shiv Sena in Maharashtra



(Source: Shiv Sena) pic.twitter.com/Wqvq3zlC4l — ANI (@ANI) March 28, 2024