Bollywood की इस रॉयल एक्ट्रेस ने प्यार के लिए पार की हदें, 7 साल बड़े मुस्लिम क्रिकेटर के साथ...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 11 Aug, 2025 02:39 PM

कहते हैं प्यार पर किसी का ज़ोर नहीं चलता। बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया के बीच की ऐसी ही एक खूबसूरत प्रेम कहानी है अभिनेत्री सागरिका घाटगे और पूर्व क्रिकेटर ज़हीर खान की। भले ही दोनों अलग-अलग धर्मों से हैं लेकिन उनके प्यार ने सभी बाधाओं को पार कर लिया।

ज़हीर और सागरिका की दिलचस्प लव स्टोरी

शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली सागरिका घाटगे ने साल 2017 में ज़हीर खान से शादी की। दोनों के बीच करीब 7 साल का उम्र का फासला है। सागरिका ने एक इंटरव्यू में अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात करते हुए कहा था, "धर्म को लेकर हमारे आस-पास के लोग ही ज्यादा बात करते थे लेकिन हम दोनों अपने फैसले पर अडिग थे।"

उन्होंने बताया कि ज़हीर ने आईपीएल मैचों के दौरान अपने प्यार का इज़हार किया था। जब ज़हीर पहली बार उनके पिता से मिले तो दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई। सागरिका ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "सच कहूं तो मेरी मां को मुझसे ज़्यादा ज़हीर पसंद हैं।"

फिल्मों से दूर हैं सागरिका

सागरिका ने साल 2007 में शाहरुख खान के साथ फिल्म 'चक दे इंडिया' से डेब्यू किया था और अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद उन्होंने 'फॉक्स' और 'रश' जैसी फिल्मों में भी काम किया।

ज़हीर खान से शादी के बाद सागरिका फिल्मों से दूर हैं। इस पॉपुलर कपल ने हाल ही में अपने 5 महीने के बेटे के साथ अपना पहला रक्षाबंधन मनाया।