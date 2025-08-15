PM मोदी के 5 बड़े ऐलान: सोमवार को शेयर बाजार होगा बमबम, ट्रंप की टेंशन हो जाएगी धुआं-धुआं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कई ऐसे बड़े ऐलान किए हैं, जिनका सीधा असर सोमवार को शेयर बाजार पर दिख सकता है। जानकारों का मानना है कि इन घोषणाओं से बाजार में तेजी आ सकती है और अमेरिका के संभावित 'ट्रंप...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कई ऐसे बड़े ऐलान किए हैं, जिनका सीधा असर सोमवार को शेयर बाजार पर दिख सकता है। जानकारों का मानना है कि इन घोषणाओं से बाजार में तेजी आ सकती है और अमेरिका के संभावित 'ट्रंप टैरिफ' का असर भी कम हो सकता है।

आइए जानते हैं पीएम मोदी के उन 5 ऐलानों के बारे में, जिनका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ने की उम्मीद है:



नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स:

पीएम मोदी ने दिवाली पर GST रिफॉर्म्स का ऐलान करने की बात कही है, जिसके तहत जरूरी सामानों पर टैक्स कम किया जाएगा। इस ऐलान से FMCG और MSME से जुड़े शेयरों में उछाल आने की संभावना है।



सेमीकंडक्टर मिशन:

पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस साल के अंत तक स्वदेशी चिप तैयार कर लेगा। इस घोषणा का असर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर दिखाई देगा।



परमाणु ऊर्जा क्षमता में 10 गुना ग्रोथ:

सरकार ने अगले 20 सालों में परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसका सीधा फायदा न्यूक्लियर पावर प्लांट EPC (Engineering, Procurement & Construction) कंपनियों, टरबाइन और रिएक्टर उपकरण सप्लायर को मिलेगा।



रिफॉर्म टास्क फोर्स:

पीएम मोदी ने तेज आर्थिक विकास और लालफीताशाही खत्म करने के लिए एक खास रिफॉर्म टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज, बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनके शेयरों में तेजी आ सकती है।



'मेड इन इंडिया' का लक्ष्य:

प्रधानमंत्री ने युवाओं और वैज्ञानिकों को स्वदेशी जेट इंजन बनाने की चुनौती दी है। इस ऐलान के बाद सोमवार को डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी आने की उम्मीद है।

