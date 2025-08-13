Main Menu

  • भारतीयों के लिए खुशखबरी ! कनाडा में बसने का सपना होगा पूरा,  जल्द शुरू हो रही नई इमिग्रेशन स्कीम

Edited By Tanuja,Updated: 13 Aug, 2025 03:49 PM

कनाडा में स्थायी निवास (PR) का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री कार्नी की सरकार  एक्सप्रेस एंट्री  सिस्टम में तीन नई कैटेगरी जोड़ने की तैयारी कर रही...

International Desk: कनाडा में स्थायी निवास (PR) का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री कार्नी की सरकार  एक्सप्रेस एंट्री  सिस्टम में तीन नई कैटेगरी जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिनसे  सीनियर मैनेजर्स, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और कुशल सैन्यकर्मी** जैसे प्रोफेशनल्स के लिए PR हासिल करना आसान हो सकता है।इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) ने इन प्रस्तावित श्रेणियों पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। यह योजना 2026 से लागू हो सकती है।

 

 नई कैटेगरी के फायदे

  1.  लीडरशिप कैटेगरी : सीनियर मैनेजर्स को आकर्षित कर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का लक्ष्य।
  2.  रिसर्च एंड इनोवेशन : शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्राथमिकता, ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार से आर्थिक विकास को गति मिले।
  3.  कुशल सैन्य कर्मी : देश की सुरक्षा और विशेष कौशल वाले सैन्य पेशेवरों को शामिल कर कार्यबल को विविध और मजबूत बनाना।

 

एक्सप्रेस एंट्री कनाडा का मुख्य इमिग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो तय करता है कि किन विदेशी नागरिकों को PR के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। IRCC का मानना है कि इन नई श्रेणियों से कनाडा की आर्थिक समृद्धि, नवाचार क्षमता और ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। सार्वजनिक परामर्श के लिए यह विंडो 3 सितंबर 2025 तक खुली है। इसके बाद सरकार फैसला लेगी कि नई कैटेगरी को कब और कैसे लागू किया जाए।

