कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सामने बदसलूकी का मामला, वीडियो हुआ वारयल

नेशनल डेस्क: बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चेक इन के समय बदसलूकी का मामला सामने आया है। कंगना ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि जैसे वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए पहुंची। फ्लाइट में जाने से पहले वह जैसे ही बोर्डिंग के लिए पहुंची, वहां चेक इन के समय एलसीटी कुलविंदर कौर (CISF यूनिट चंडीगढ़ एयरपोर्ट )ने उन्हें थप्पड़ मारा।

<

Kangana Ranaut slapped by CISF constable Kulwinder Kaur at Chandigarh airport for calling protesting farmers Khalistanis. pic.twitter.com/IGfXz2l4os — Prayag (@theprayagtiwari) June 6, 2024