भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ तीन-दिवसीय दौरे पर पहुंचे नेपाल, पशुपतिनाथ मंदिर के किए दर्शन (Video)

काठमांडू: भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ तीन-दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर यहां पहुंचे। यह भारत के किसी मौजूदा प्रधान न्यायाधीश की पहली नेपाल यात्रा है। इस दौरान वह अपने नेपाली समकक्ष से मुलाकात करेंगे और बाल अधिकार पर एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। नेपाल के प्रधान न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ के निमंत्रण पर यहां आए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचने पर नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश डॉ. आनंद मोहन भट्टाराई ने उनका स्वागत किया। शनिवार को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए ।

नेपाल के उच्चतम न्यायालय के प्रवक्ता वेद प्रसाद उप्रेती के अनुसार, ‘‘यह इतिहास में पहली बार है कि भारत के किसी मौजूदा प्रधान न्यायाधीश ने नेपाल की आधिकारिक यात्रा की।'' न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ शनिवार को काठमांडू में केंद्रीय बाल न्याय समिति द्वारा बाल अधिकारों पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता होंगे।

Nepal: Chief Justice of India, DY Chandrachud visits Pashupatinath Mandir in Kathmandu to offer prayers. pic.twitter.com/P7Zp9B9oZS