CM रेखा गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों के साथ मनाया रक्षाबंधन, तोहफे और मिठाइयां की भेंट

नेशनल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया और उन्हें तोहफे व मिठाइयां भेंट कीं।
अपने अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव से दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने वाले आप सभी भाइयों-बहनों को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएँ और हृदय से आभार।#rakshabandhanspecial #DelhiKoKoodeSeAzadi pic.twitter.com/hqAWIuqZi2
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 8, 2025
सिविल लाइंस स्थित ‘मुख्यमंत्री जनसेवा सदन' में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों की कलाइयों पर राखी बांधी।
सराय रोहिल्ला निवासी एक सफाई कर्मचारी रजनी ने कहा, ‘‘यह पहली बार है जब किसी ने हमारे बारे में सोचा और हमारे साथ त्योहार मनाकर हमें सम्मान दिया। हम इस आदर और सम्मान के लिए मुख्यमंत्री की आभारी हैं।''
बता दें कि बीते बृहस्पतिवार को गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था।
