ट्रंप के 50% टैरिफ का असर: भारत ने अमेरिका से 3.6 अरब डॉलर का बोइंग सौदे पर लगाई रोक

Edited By Radhika,Updated: 08 Aug, 2025 01:17 PM

नेशनल डेस्क: अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने अमेरिका से 3.6 अरब डॉलर के बोइंग जेट खरीदने के सौदे को कथित तौर पर रोक दिया है। यह सौदा छह अतिरिक्त बोइंग P-8I समुद्री गश्ती विमानों के लिए था, जिसे अमेरिकी विदेश विभाग ने 2021 में मंज़ूरी दी थी। यह निर्णय परियोजना की लागत में लगभग 50% की वृद्धि के कारण लिया गया है।

क्यों बढ़ गई कीमतें?

रिपोर्ट्स के अनुसार कीमतों में यह भारी बढ़ोतरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ के कारण हुई है। इस टैरिफ की वजह से विमानों के पुर्जे और घटक बोइंग के लिए काफी महंगे हो गए हैं, जिसका बोझ भारत सरकार पर पड़ा है। विमानों की सप्लाई चेन में भारतीय निर्यात भी शामिल है, जिन पर अब अमेरिका में शुल्क लगता है, जिससे बोइंग की कुल लागत बढ़ गई है।

रक्षा मंत्रालय ने लिया रणनीतिक फैसला

विभिन्न रिपोर्टों में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने बढ़ती लागत, बदलते भू-राजनीतिक हालात और रणनीतिक स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए इस अधिग्रहण को रोकने और इसका पुनर्मूल्यांकन करने का फैसला किया है। भारत सरकार की ओर से इस सौदे के निलंबन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

एयर इंडिया के विमानों की रेट्रोफिटिंग जारी

यह खबर ऐसे समय में आई है जब एयर इंडिया अपने पुराने बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमानों को रेट्रोफिटिंग के लिए अमेरिका भेज रही है। सूत्रों के मुताबिक पहला रेट्रोफिटेड जेट विमान साल के अंत तक बेड़े में शामिल हो जाएगा। एयर इंडिया के पास कुल 33 ड्रीमलाइनर विमान हैं। इन रेट्रोफिटेड विमानों में 20 बिजनेस क्लास, 25 प्रीमियम इकोनॉमी और 205 इकोनॉमी क्लास सीटें होंगी।

