हनीमून पर मनाली गया कपल, बेडरूम का नज़ारा देख रोमांटिक हुई दुल्हन, फिर धड़ल्ले से Viral हुआ Hubby-Wife का प्राइवेट...

आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है जिसे एक कपल ने अपने हनीमून का बताया है। इस वीडियो को खुद कपल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसके बाद यह लोगों के बीच ट्रेंड करने लगा।

नेशनल डेस्क। आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है जिसे एक कपल ने अपने हनीमून का बताया है। इस वीडियो को खुद कपल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसके बाद यह लोगों के बीच ट्रेंड करने लगा।

मनाली में रोमांटिक हुआ हनीमून

वीडियो के अनुसार एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने के लिए मनाली गया हुआ है। यहां एक होटल में उन्होंने अपनी पहली रात का एक रोमांटिक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वे कमरे में पहुंचते हैं, तो बेड को पीले फूलों से सजाकर एक दिल (Heart) बनाया गया है चारों तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई हैं और एक केक पर 'Happy Honeymoon' लिखा हुआ है।

यह सब देखकर पत्नी बेहद खुश और रोमांटिक हो जाती है। वह अपने पति को इस सरप्राइज़ के लिए धन्यवाद देती है। इसके बाद दोनों साथ में केक काटकर रात को सेलिब्रेट करते हैं और मस्ती करते दिख रहे हैं।

वीडियो हुआ वायरल

भले ही यह वीडियो पिछले साल का है लेकिन यह अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस प्यारे हनीमून वीडियो पर लाखों व्यूज़ और हज़ारों लाइक मिल रहे हैं। वीडियो देखकर कई यूजर्स ने पूछा, "भाई साहब, आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज?" वहीं कुछ महिला यूजर्स ने लिखा है, "काश ऐसा पति मेरा भी होता," और "मेरा पति मुझे कब इतना स्पेशल फील कराएगा?"