कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, अभी जेल में ही रहेंगी BRS नेता के. कविता, 8 दिनों के लिए बढ़ी हिरासत

नेशनल डेस्क: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को यहां एक अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया।



Excise case: BRS leader K Kavitha says "It is not CBI custody, it is a BJP custody. Whatever BJP is speaking outside, CBI is asking the same inside, asking again and again for 2 years, nothing new..." pic.twitter.com/qfBmgYbWRJ