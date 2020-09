जानकारी के मुताबिक ये साइबर अटैक बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म की तरफ से किया गया है और इसके तार अमेरिका से जुड़ रहे हैं। NIC के कर्मचारियों को एक मेल आया था जिसने उस मेल के लिंक को क्लिक किया उसका डाटा गायब हो गया। इस साइबर हमले में करीब 100 कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया था जिसमें कुछ NIC के थे और कुछ IT मंत्रालय से जुड़े थे। इस मामले के बाद एनआईसी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है, अभी इस मामले की जांच चल रही है।

