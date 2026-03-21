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DA Hike: मार्च की सैलरी में नहीं मिलेगा एरियर का पैसा! केंद्रीय कर्मचारियों को करना होगा इंतजार

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 06:41 PM

da hike update government employees will not receive arrears in march

केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा।

DA Hike: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अप्रैल का महीना बड़ी सौगात लेकर आ सकता है। महंगाई के आंकड़ों और पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान कर सकती है। हालांकि, मार्च की सैलरी आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते और एरियर के लिए अप्रैल के वेतन का इंतजार करना होगा। 

60 फीसदी तक पहुंच सकता है आंकड़ा 

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक पे (मूल वेतन) का 58 प्रतिशत डीए मिल रहा है। AICPI इंडेक्स के ताजा आंकड़ों और महंगाई की गणना के आधार पर इस बार 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। यदि सरकार इस पर मुहर लगाती है, तो कुल डीए बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। 

कैलकुलेशन का गणित: 

उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। 

वर्तमान (58%): 10,440 रुपये डीए। 
बढ़ोतरी के बाद (60%): 10,800 रुपये डीए। 
सीधा लाभ: हर महीने सैलरी में 360 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि। 

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अप्रैल में मिलेगा एरियर का पैसा 
भले ही सरकार अगले हफ्ते डीए का ऐलान कर दे, लेकिन तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण यह पैसा मार्च की सैलरी में जुड़कर नहीं आएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभाग और बैंक डेटा अपडेट करेंगे, जिसमें समय लगता है। ऐसे में उम्मीद है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अप्रैल की सैलरी के साथ जनवरी से मार्च तक का एरियर भी मिल जाएगा। 

8वें वेतन आयोग पर टिकी नजरें
गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2025 को 7वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी माना जा रहा है। हालांकि, नए वेतन आयोग की विस्तृत रिपोर्ट आने में अभी 14 से 18 महीने का समय लग सकता है, तब तक कर्मचारी अंतरिम राहत के रूप में डीए बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
 

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