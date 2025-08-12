Main Menu

प्रेमी के साथ भागकर बेटी ने रचाई शादी, परिवार ने मृत घोषित कर रिश्तेदारों में बांटें शोकपत्र... रखी तेरहवीं

Edited By Harman Kaur,Updated: 12 Aug, 2025 06:38 PM

daughter eloped with her lover family declared her dead

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक परिवार ने अपनी 23 वर्षीय बेटी सोनम जैन के प्रेमी के साथ भागकर शादी करने के बाद उसे मृत मानते हुए तेरहवीं तक कर डाली।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक परिवार ने अपनी 23 वर्षीय बेटी सोनम जैन के प्रेमी के साथ भागकर शादी करने के बाद उसे मृत मानते हुए तेरहवीं तक कर डाली।

मामला जिले के मड़ावरा थाना क्षेत्र का है। यहां का एक युवक बीते 26 जुलाई को मोहल्ले की लड़की के साथ भाग गया। इसी कड़ी में 30 जुलाई को दोनों ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। जिसके तुरंत बाद लड़की ने विवाह प्रमाणपत्र की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसके बाद उसके पिता शीलचन्द्र जैन और परिवार ने बेटी से नाता तोड़ते हुए उसकी 'मृत्यु' की घोषणा कर दी।

परिजनों ने शोक पत्र छपवाकर समाज और रिश्तेदारों में बांटे
परिवार ने बाकायदा शोक पत्र छपवाकर समाज और रिश्तेदारों में बांटे और 12 अगस्त को तेरहवीं का आयोजन किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस मौके पर सामाजिक स्तर पर बच्चों की शादियों को लेकर जागरूकता की अपील की गई।

इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं बटोरी हैं। कई लोग इसे संस्कारों और पारिवारिक मर्यादा का प्रतीक मान रहे हैं, तो कुछ इसे अति प्रतिक्रियात्मक कदम बता रहे हैं।

