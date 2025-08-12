Heavy Rain Alert: 13-14-15-16-17 अगस्त को झमाझम बरसेंगे बादल, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

उत्तर भारत में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी...

नेशनल डेस्क: उत्तर भारत में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।



दिल्ली-एनसीआर में 17 अगस्त तक बारिश की संभावना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में 17 अगस्त तक तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले कुछ दिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।



उत्तर प्रदेश में 13 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में अगले 48 घंटों तक बारिश जारी रहेगी। खासकर गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 13 और 14 अगस्त को पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 15 अगस्त को पश्चिमी यूपी में बारिश की चेतावनी है। 16-17 अगस्त को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है।



उत्तराखंड में रेड अलर्ट, स्कूल बंद

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में भी बारिश ने कहर बरपाया है। हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी और चंपावत जैसे जिलों में येलो अलर्ट है। एहतियातन देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी और नैनीताल के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।



मध्य प्रदेश में भी बारिश ने पकड़ी रफ्तार

अगस्त के दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सागर, सतना और टीकमगढ़ समेत 14 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।