  इस देश में क्रबों से गुम हो रही हैं डेडबॉडी! बाज़ार में बिक रहीं हैं इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और चमड़ी

इस देश में क्रबों से गुम हो रही हैं डेडबॉडी! बाज़ार में बिक रहीं हैं इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और चमड़ी

dead bodies are disappearing from graves in this country

ब्रिटेन में इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों की बिक्री में चौंका देने वाला उछाल आया है। ऑनलाइन और दुकानों में मानव अवशेषों की खरीद-फरोख्त एक नया और खौफनाक ट्रेंड बन गया है, जिससे कब्रों से शवों के अवशेष चुराने जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलने का खतरा पैदा...

नेशनल डेस्क: ब्रिटेन में इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों की बिक्री में चौंका देने वाला उछाल आया है। ऑनलाइन और दुकानों में मानव अवशेषों की खरीद-फरोख्त एक नया और खौफनाक ट्रेंड बन गया है, जिससे कब्रों से शवों के अवशेष चुराने जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलने का खतरा पैदा हो गया है। खास बात यह है कि ब्रिटेन में यह कारोबार फिलहाल कानूनी दायरे में नहीं आता, जिससे यह बेरोकटोक फल-फूल रहा है।

खोपड़ियों से लेकर चमड़े के सामान तक की मांग

एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की निच दुकानों और ऑनलाइन रिटेलर्स पर इंसानी खोपड़ी और हड्डियां खुलेआम बिक रही हैं। इस बिक्री में सिर्फ हड्डियां ही नहीं बल्कि ममीकृत अंग, सिकुड़े हुए सिर और यहाँ तक कि इंसानी चमड़े से बने मास्क और पर्स जैसे अजीबोगरीब सामान भी शामिल हैं। इन चीजों की मांग उन लोगों के बीच बढ़ रही है, जो इन्हें किसी 'अंधविश्वासी' या 'अलौकिक' वस्तु के रूप में देखते हैं।

PunjabKesari

विशेषज्ञों ने जताई गहरी चिंता

ब्रिटेन की मशहूर फोरेंसिक वैज्ञानिक डेम सू ब्लैक ने इस बढ़ते ट्रेंड को बेहद खतरनाक बताया है। उनका मानना है कि यह ऑनलाइन बाजार 'बॉडी स्नैचिंग' यानी कब्रों से शव चुराने के एक नए अपराध को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब पक्षियों के घोंसलों की बिक्री गैरकानूनी हो सकती है, तो इंसानी शरीर की क्यों नहीं? उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, "कोई नहीं चाहता कि उसकी कब्र खोदकर उसके शरीर को बेच दिया जाए।"

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ डॉ. ट्रिश बियर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाल के वर्षों में इस तरह की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है और सोशल मीडिया ने इस कारोबार को बढ़ावा दिया है।

कानूनी खामियों का फायदा उठा रहे हैं अपराधी

इस तरह के अपराधों के बावजूद, अपराधी आसानी से बच निकलते हैं क्योंकि ब्रिटेन में कानून में कई खामियाँ हैं। ब्रिटेन में किसी कब्र को अपवित्र करना तो अपराध है, लेकिन मानव अवशेषों को कानूनी तौर पर 'संपत्ति' नहीं माना जाता। इसका मतलब यह है कि उन पर चोरी या मालिकाना हक जैसे नियम लागू नहीं होते। नतीजतन, अगर ऐतिहासिक मानव अवशेषों को गैरकानूनी तरीके से भी निकाला गया हो, तो उनकी खरीद-फरोख्त अपने आप में अपराध नहीं मानी जाती है। इसी का फायदा उठाकर यह पूरा कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।

 

