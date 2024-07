दिल्ली, नोएडा और पंजाब में आज भारी बारिश की संभावना

नेशनल डेस्क: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कई इलाकों में शनिवार सुबह मध्यम से भारी बारिश हुई, जिससे कुछ स्थानों पर जलभराव हो गया। बादलों की घनी चादर ने शहर और आसपास के इलाकों को ढक लिया, जिससे कुछ हिस्सों में दृश्यता कम हो गई।

दिल्ली में जनपथ, आईटीओ, मिंटो रोड, आश्रम, आनंद विहार और मयूर विहार जैसे इलाकों और नोएडा और फरीदाबाद के कई स्थानों पर सुबह-सुबह बारिश का ताजा दौर देखा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शहर में बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। आने वाले घंटों में, "उत्तरी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और इन क्षेत्रों में हल्की गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।"

हरियाणा के गन्नौर, सोनीपत, सोहना, पलवल और नूंह जैसे पड़ोसी इलाकों और उत्तर प्रदेश के बड़ौत, बागपत, खेकड़ा, सिकंदराबाद और खुर्जा में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भविष्यवाणी की कि "13 जुलाई को दिल्ली के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा-चंडीगढ़ में गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।"

#WATCH | Waterlogging witnessed in several parts of Delhi after the rainfall.



