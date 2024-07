Delhi-NCR Weather: IMD ने 48 घंटों तक बारिश की भविष्यवाणी की

नेशनल डेस्क: पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार उमस भरी स्थिति के बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा, IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, क्षेत्र में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है और निचला स्तर 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा। विशेष रूप से, 26 जुलाई तक इसी तरह की मौसम स्थिति की भविष्यवाणी की गई है, 27 जुलाई से बारिश तेज हो जाएगी।

गौरतलब है कि IMD ने दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। विभाग का अनुमान है कि बारिश का यह दौर अगले 48 घंटों तक जारी रह सकता है।

Delhi में 28 जुलाई तक मौसम का पूर्वानुमान



23-जुलाई 27 35 आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होगी

24-जुलाई 27 34 आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होगी

25-जुलाई 27 34 आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी

26-जुलाई 28 35 आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी

27-जुलाई 28 35 बारिश या गरज के साथ बौछारें

28-जुलाई 29 34 बारिश या गरज के साथ बौछारें

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Nizamuddin area pic.twitter.com/l6sK5HXI0K