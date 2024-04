दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, आज इन रूट से जानें से बचें, मिलेगा भारी ट्रैफिक

नेशनल डेस्क: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार (1 अप्रैल) शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने आज उक्त समय अवधि के दौरान यात्रा करते समय बचने के लिए कुछ मार्गों और मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और परिवर्तन का उल्लेख किया है।

“01.04.2024 को 1600 बजे से 2200 बजे तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में विभिन्न समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है जिससे भारत मंडपम की आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है।''

दिल्ली में आज यातायात प्रतिबंधों के बारे में पढ़ें:

मथुरा रोड और भैरों मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग पर किसी भी वाहन को कहीं भी रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। जनता के लिए सामान्य प्रवेश की अनुमति नहीं है। उपरोक्त सड़कों पर पार्क किए गए वाहनों को हटा दिया जाएगा और अनुचित पार्किंग और कानूनी निर्देशों की अवज्ञा के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। खींचे गए वाहनों को भैरो मंदिर, भैरो मार्ग के सामने ट्रैफिक पिट में पार्क किया जाएगा।

Traffic Advisory



In view of various functions being organized at Bharat Mandapam, Pragati Maidan on 01.04.2024, special traffic arrangements will be effective.



