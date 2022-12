शुगर से आई कमजोरी दूर करने की रामबाण आयुवेर्दिक दवाई

Edited By Parveen Kumar,Updated: 14 Dec, 2022 12:27 PM

जालंधर (ब्यूरो) : भारत में डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। पहले एक उम्र में आकर शुगर जैसी बीमारी होती थी। लेकिन अब किसी भी उम्र में व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो रहा है, और कोविड के बाद तो ऐसा सुना जा रहा है कि हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज है। अब तो बड़ों के साथ-साथ बच्चों में भी डायबिटीज देखने को मिल रही है। डायबिटीज के कारण इंसान में कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। अगर शुगर हो जाए तो, इसकी वजह से कई अंग प्रभावित होते हैं। आंख, किडनी और हार्ट को खास तौर पर डायबिटीज प्रभावित करता है। डायबिटीज की वजह से शरीर के कई अंग सही ढंग से काम नहीं करते। अगर समय रहते परहेज नहीं किया गया तो ये दूसरी कई बीमारियों को न्योता देता है। इंसान में मोटापा, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होना आम बात हो गई है। देखा जाए तो डायबिटीज कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लाइफ स्टाइल और अपने खाने पीने को मैनेज करके इसे ठीक रखा जा सकता है।



डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें? (How To Control Diabetes)

डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जितना महत्व दवा और व्यायाम का है, उतना ही महत्व आहार या डाइट का भी है। आपको बता दें कि मधुमेह के कारण शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्राव है। इसके होने के अन्य कारणों में आप अत्यधिक तनाव, वजन या उम्र के बढ़ने के साथ ही जेनेटिक कारण भी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा परहेज ही आपको सुरक्षित रखता है। अगर आपने परहेज में कोई गलती की या अपनी डेली रूटीन में कोई गड़बड़ी की तो आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है।



डायबिटीज के मरीजों के लिए डाइट चार्ट..

1. साबुत अनाज, ओट्स, चने का आटा, मोटा अनाज

2. रेशे वाली सब्जियां जैसे मटर, फल्लियां, गोभी, भिंडी, पालक सहित बाकि हरे पत्तेदार सब्जियां

3. टोंड दूध सहित दही और मट्ठा

4. छिलके वाली दालें

5. ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले तेल

6. फल में पपीता, सेब, संतरा औऱ अमरूद ज्यादा फायदेमंद है।



डायबिटीज के लिए खास सावधानियां...

जितना हो सके वॉक करें, हल्का भोजन करें, बीच बीच में कुछ न कुछ खाते रहें, भोजन में लंबा गैप न करें, रात में डिनर जल्दी करें, योगा औऱ व्यायाम करें, अच्छी डाइट फॉलो करें, तेल, जंक फूड, स्मोकिंग, ड्रिंक से बचें।



पुरुषों में शुगर से आई अंदुरूनी कमजोरी?

डायबिटीज का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जिसे डॉक्टर्स डायबिटीज स्ट्रेस कहते हैं। इसके लक्षण भले ही बहुत गंभीर न हों, मगर इस तरह का स्ट्रेस सेक्स लाइफ के लिए खराब है। डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा ध्यान अपने ब्लड शुगर के लेवल को सही रखने पर देना चाहिए। ब्लड शुगर जितना ज्यादा कंट्रोल में रहेगा, शरीर की नसों में उतनी ही मजबूती रहेगी। ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने पर पुरुषों में शरीर के नसों की क्षमता कम हो जाती है। जिससे उनके सेक्स लाइफ प्रभावित होती है। शुगर का असर जब शरीर में दिखने लग जाता है, तो पुरुषों में अनेक तरह के यौन संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। शुगर से मर्दाना कमजोरी का होना कुदरती है। इसके कारण व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ ज्यादा चिंतित रहता है। जिससे नसों की कमजोरी, शीघ्रपतन, स्तंभन दोष, संभोग की इच्छा में कमी तथा अन्य यौन स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा डायबिटीज के रोगी को स्मोकिंग करने से बचना चाहिए, तथा अल्कोहल का उपयोग ज्यादा मात्रा में करने से बचना चाहिए।



