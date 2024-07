UK: माथा टेकने के बहाने गुरुद्वारे में घुसा किशोर...संगत पर किया कृपाण से किया हमला, पुलिस ने शॉक देकर पकड़ा

Britain News: ब्रिटेन के ग्रेवसेंड (Gravesend) स्थित गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा (Guru Nanak Darbaar Gurudwara) में एक ब्रिटिश नाबालिग (17) ने गुरुद्वारा साहिब में घुसकर वहां सेवा कर रहे और मत्था टेक रहे श्रद्धालुओं पर कृपाण हमला कर दिया। इसमें 2 पंजाबी युवतियां घायल हुई हैं। उन्हें हाथ-बाजू पर चोटें आई हैं। पुलिस ने श्रद्धालुओं की मदद से आरोपी को पकड़ लिया है। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। उसके माथे से खून बह रहा था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी किशोर ब्रिटिश नागरिक ही है।



घटना ग्रेवसेंड स्थित गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा में गुरुवार शाम (ब्रिटेन के समयानुसार) सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक श्रद्धालु गुरुद्वारा परिसर में माथा टेक रहे थे। इस दौरान आरोपी किशोर सिख श्रद्धालु बनकर गुरुद्वारा परिसर घुसा। उसने माथा टेकते समय वहीं रखी कृपाण उठा ली। कृपाण लेकर वह श्रद्धालुओं की ओर बढ़ा और उन पर हमला करना शुरू कर दिया।

We condemn the #Hate #Attack on sangat at #Gurudwara Sri Guru Nanak Darbar Sahib in #Gravesend, #England in strongest words.



We urge PM @Keir_Starmer to ensure detailed investigation of this matter and punish the guilty. Such attacks in Gurdwara Sahibs are highly condemnable! pic.twitter.com/S15AiDOM8E — Jagdip Singh Kahlon (@jagdipskahlon) July 12, 2024