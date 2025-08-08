प्रेमानंद महाराज के सर्मथन में उतरे बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री... महिलाओं वाले बयान पर कही बड़ी बात

बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज का विरोध करने वालों से साफ हो गया है कि कई लोगों को "पेट की बीमारी" हो गई है, यानी वे जलन और ईर्ष्या...

नेशनल डेस्क: बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज का विरोध करने वालों से साफ हो गया है कि कई लोगों को "पेट की बीमारी" हो गई है, यानी वे जलन और ईर्ष्या से ग्रस्त हैं।

उन्होंने आगे कहा, "उस दिन के बाद मेरे मन में एक बात साफ बैठ गई कि इस देश में सच बोलना सबसे कठिन काम है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति, हर महिला या हर धर्म का अनुयायी बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हर जगह होते हैं जो बुरे होते हैं।



पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने समाज की सोच पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "समाज को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, उन्हें हम सही लगते हैं। लेकिन जो सनातन के विरोधी हैं, उन्हें हम दुश्मन नजर आते हैं।"