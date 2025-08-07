Main Menu

क्या आप तो नहीं खाते ये चीजें? धीरे-धीरे दिमाग को कर रही खोखला, हो सकती है याददाश्त कमजोर

Edited By Harman Kaur,Updated: 07 Aug, 2025 03:47 PM

नेशनल डेस्क: हमारा मस्तिष्क, यानी ब्रेन, शरीर का सबसे संवेदनशील और शक्तिशाली अंग है। यही हमारी सोच, याददाश्त, फैसले लेने की क्षमता और भावनाओं का नियंत्रण करता है। ऐसे में अगर आपकी डाइट ही इसे नुकसान पहुंचा रही हो, तो सतर्क हो जाना ज़रूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो कुछ आमतौर पर खाए जाने वाले फूड आइटम्स धीरे-धीरे दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते।

खराब डाइट बन रही है ब्रेन डिसऑर्डर की वजह
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, कुछ फूड्स दिमाग पर "स्लो पॉइजन" की तरह असर डालते हैं। इनका लगातार सेवन मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे याददाश्त कमज़ोर हो सकती है और डिप्रेशन व डिमेंशिया जैसी समस्याएं जन्म ले सकती हैं।

सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन से फूड हैं?

- मीठे ड्रिंक और सोडा
चीनी से लबालब भरे एनर्जी ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा देते हैं, जिससे ब्रेन में सूजन आ सकती है और अल्ज़ाइमर का खतरा भी बढ़ जाता है। इनके बजाय नींबू, बेरी या खीरे वाला डिटॉक्स वॉटर ज्यादा बेहतर विकल्प हैं।

- पैकेज्ड स्नैक्स और मार्जरीन
ट्रांस फैट्स से भरपूर ये चीजें दिमाग तक ब्लड सप्लाई में रुकावट डालती हैं और मानसिक प्रदर्शन को घटा देती हैं। बेहतर विकल्प हैं – नट्स, ओलिव ऑयल और एवोकाडो।

- रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट (सफेद ब्रेड, पेस्ट्री)
हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स से brain fog, एनर्जी में गिरावट और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। इनकी जगह ओट्स, क्विनोआ और ब्राउन राइस को अपनाएं।

- अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड (इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन मील्स)
इनमें मौजूद प्रिज़र्वेटिव्स और अधिक नमक ब्रेन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और एंजाइटी व डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। समाधान है – घर का ताज़ा और संतुलित भोजन।

हेल्दी ब्रेन के लिए क्या करें?
ब्रेन को एक्टिव और मजबूत बनाए रखने के लिए डाइट में हेल्दी फैट्स, फाइबर और कम शुगर शामिल करें। ऐसे फूड्स जो दिमाग को न्यूट्रिशन देते हैं — जैसे ओमेगा-3 से भरपूर नट्स, बीज, हरी सब्जियां और पानी पर्याप्त मात्रा में बेहद फायदेमंद साबित होते हैं।

