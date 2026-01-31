Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, 5 आरोपी गिरफ्तार

नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, 5 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 08:37 PM

fake call centre noida

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में नोएडा पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है।

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में नोएडा पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। साइबर क्राइम थाना और फेस-1 थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सेक्टर-6 नोएडा से पांच शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं।

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार

31 जनवरी 2026 को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित छापेमारी की। इस दौरान दुर्गेश कुमार, सोनू कुमार, पुनीत सिंह, अमन शर्मा और आलोक को मौके से दबोचा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से फर्जी कॉल सेंटर के जरिए युवाओं को ठग रहे थे।

ऐसे दिया जाता था नौकरी का झांसा, लाखों की ठगी

पुलिस के अनुसार आरोपी अलग-अलग नौकरी पोर्टलों और वेबसाइटों से बेरोजगार युवाओं का डाटा जुटाते थे। इसके बाद खुद को नामी कंपनियों का मानव संसाधन अधिकारी या भर्ती एजेंट बताकर फोन करते थे। नौकरी पक्की कराने के नाम पर पंजीकरण शुल्क, प्रक्रिया शुल्क और प्रशिक्षण शुल्क जैसी रकम मांगी जाती थी। पैसा मिलते ही पीड़ितों का नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था।

भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्जी दस्तावेज बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से पांच लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन, तीन फर्जी मोहरें, श्रम विभाग की 11 नकली पहचान पत्र, 19 डेबिट-क्रेडिट और पैन कार्ड, एक चेकबुक और कई बैंक स्टेटमेंट बरामद किए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि इन आरोपियों के खिलाफ देशभर से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 21 शिकायतें दर्ज हैं।

और ये भी पढ़े

बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन, पहले भी जा चुके हैं जेल

पुलिस जांच में आरोपियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, गिरोह के दो सदस्य पहले भी हरियाणा के गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर चलाने के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं।

नौकरी के नाम पर न करें एडवांस भुगतान

इस मामले में साइबर क्राइम थाने में भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। नोएडा पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी तरह का अग्रिम भुगतान न करें और संदिग्ध कॉल आने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!