PM Modi ने लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, जानें कब से कहां की फ्लाइट भरेगी उड़ान

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 05:38 PM

ludhiana halwara international airport flights

कई वर्षों के इतंजार के बाद लुधियाना के लोगों को नया एयरपोर्ट मिल गया है।

पंजाब डेस्क/ लुधियाना (हितेश): कई वर्षों के इतंजार के बाद लुधियाना के लोगों को नया एयरपोर्ट मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर शहर को बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात दी है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से लुधियाना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच हवाई यात्रा अब और आसान हो जाएगी।

जानकारी के मुताबिक मार्च महीने से हलवारा एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा। शुरुआती चरण में लुधियाना से दिल्ली और दिल्ली से लुधियाना के बीच सप्ताह में पांच दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स चलाई जाएंगी।

एयरपोर्ट के चालू होने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे लुधियाना की देश के अन्य बड़े शहरों से हवाई संपर्क की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

