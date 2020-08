साथ ही सतलज ने लिखा कि खतरे की कोई बात नहीं है, राहत इंदौरी स्वस्थ हैं। वहीं राहत इंदौरी ने ट्वीट किया कि 'कोविड के शुरुआती लक्षण दिखने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। ऑरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूं, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तेजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन न करें, मेरी ख़ैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। वहीं अस्पताल के छाती रोग विभाग के प्रमुख डॉ. रवि डोसी ने बताया कि इंदौरी के दोनों फेफड़ों में निमोनिया है। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें ICU में रखा गया है और कृत्रिम ऑक्सीजन दी जा रही है। इंदौरी के बेटे और युवा शायर सतलज राहत ने बताया कि Covid-19 के प्रकोप के कारण मेरे पिता पिछले साढ़े चार महीने से घर में ही थे। वह केवल अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच के लिये घर से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने बताया कि इंदौरी को पिछले पांच दिन से बेचैनी महसूस हो रही थी और डॉक्टरों की सलाह पर जब उनके फेफड़ों का एक्स-रे कराया गया, तो इनमें निमोनिया की पुष्टि हुई। बाद में जांच में वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये। सतलज ने बताया कि उनके पिता हृदय रोग और मधुमेह सरीखी पुरानी बीमारियों से पहले ही जूझ रहे हैं। इंदौरी की उम्र ज्यादा होने के कारण डॉक्टरों ने उनको अस्पताल में भर्ती होने को कहा था ताकि अच्छे से देखरेख हो सके। बता दें कि राहत इंदौरी मशहूर शायर हैं, उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कई गाने लिखे हैं। राहत इंदौरी जब The kapil sharma show में आए थे तो लोगों ने उस एपिसोड को काफी पंसद किया था। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर दिखा रहा है। बीते दिनों ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना की चपेट में आए थे, हालांकि अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है।

