फादर्स डे: पुलिस अकादमी में IPS पिता ने UPSC टॉपर बेटी को किया सैल्यूट, देखें भावुक पल

नेशनल डेस्क: फादर्स डे पर तेलंगाना में एक भावनात्मक और गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिला। तेलंगाना राज्य लोक सेवा अकादमी (टीएसपीए) के उप निदेशक एन वेंकटेश्वरुलु ने अपनी बेटी, एन उमा हरथी, एक परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी का सैल्यूट मारकर स्वागत किया।

एक मर्मस्पर्शी संकेत में, वेंकटेश्वरुलु ने अपनी बेटी को सैल्यूट और गुलदस्ता देकर स्वागत किया, दोनों ने मुस्कुराहट साझा की जो उनके गर्व और खुशी के पल को शेयर किया। पिता-पुत्री की जोड़ी भी अपने साथी अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई।

