मणिपुर पर प्रधानमंत्री का बयान आश्चर्यजनक, स्थिति सामान्य नहीं है: कांग्रेस

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा हैरान करने वाला है कि मणिपुर में स्थिति सामान्य है क्योंकि वास्तविकता यह है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी मणिपुर का कोई उल्लेख नहीं था।

Today in the Rajya Sabha, after months of absolute silence on the issue, the non-biological PM made the astounding claim that the situation in Manipur is normal.



In actuality, the situation is still tense as the MP from Inner Manipur pointed out in the Lok Sabha on 1st July.… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 3, 2024