माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी से एयरलाइंस और ट्रेन सेवाएं ठप, नहीं हो पा रही विमान की लैंडिंग

नेशनल डेस्क: माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन के चलते दुनियाभर में विंडोज पर काम करने वाले आईटी सिस्टम्स, कंप्यूटर और लैपटॉप शुक्रवार को अचानक बंद पड़ गए। इस बीच अधिकांश विमान कंपनियों, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी रेल सेवाएं और मीडिया हाउस का कामकाज ठप पड़ गया है। भारत सहित पूरे विश्व में भुगतान प्रणालियां (Payment Systems ) भी प्रभावित हुईं हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनियाभर में एयरलाइंस और ट्रेन सेवाएं ठप हो गई हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हवाई सेवाओं को लेकर है, क्योंकि लैंडिंग नहीं हो पा रही है।



शुक्रवार को भारत में बड़े पैमाने पर उड़ान में देरी हुई, जिसका सबसे अधिक खामियाजा दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे और मुंबई हवाई अड्डों को भुगतना पड़ा। दुनिया भर में विंडोज वर्कस्टेशनों पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर स्क्रीन देखे जाने के बाद न केवल एयरलाइंस, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां, टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टर सहित व्यवसाय प्रभावित हुए।

Due to the global IT issue, some of the services at the Delhi Airport were temporarily impacted.



We are closely working with all our stakeholders to minimise the inconvenience to our flyers. — Delhi Airport (@DelhiAirport) July 19, 2024