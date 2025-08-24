Main Menu

ना नेटर्वक का झंझट ना सिम की जरुरत अब ऐसे ही कर सकेंगे वॉट्सऐप कॉलिंग, कैसे करेगा काम?

Edited By Shubham Anand,Updated: 24 Aug, 2025 01:19 PM

google pixel 10 whatsapp satellite calling launch india

गूगल ने हाल ही में अपनी नई Pixel 10 सीरीज को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन सीरीज 28 अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इस बार कंपनी ने फोन में एक क्रांतिकारी फीचर जोड़ा है, जो तकनीक की दुनिया में बड़ी उपलब्धि माना जा...

नेशनल डेस्क: गूगल ने हाल ही में अपनी नई Pixel 10 सीरीज को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन सीरीज 28 अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इस बार कंपनी ने फोन में एक क्रांतिकारी फीचर जोड़ा है, जो तकनीक की दुनिया में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। गूगल के मुताबिक, Pixel 10 सीरीज के यूजर्स बिना नेटवर्क के भी वॉट्सऐप के जरिए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे।

बिना नेटवर्क के भी चलेगी वॉट्सऐप कॉलिंग
गूगल ने अपने आधिकारिक X पोस्ट में जानकारी दी है कि Pixel 10 सीरीज में वॉट्सऐप के जरिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से वॉइस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। यह फीचर खासतौर पर इमरजेंसी परिस्थितियों में बेहद उपयोगी होगा, जहां नेटवर्क या Wi-Fi उपलब्ध नहीं रहता। गूगल ने अपने टीजर वीडियो में इस नए फीचर की झलक भी दिखाई है, जिसमें बताया गया है कि फोन की सैटेलाइट कनेक्टिविटी से वॉट्सऐप कॉलिंग संभव होगी। हालांकि, कंपनी ने यह साफ किया है कि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर उपलब्ध होगी, जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं।

भारत में करना होगा थोड़ा इंतजार
भारत में इस सुविधा के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सैटेलाइट सर्विस फिलहाल यहां शुरू नहीं हुई है। हालांकि, BSNL ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सैटेलाइट सर्विस को लेकर टीजर जारी किया है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत में भी जल्द इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

दुनिया का पहला स्मार्टफोन
गूगल ने दावा किया है कि Pixel 10 सीरीज दुनिया का पहला स्मार्टफोन है, जिसमें सैटेलाइट के माध्यम से वॉट्सऐप ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल यह नहीं बताया है कि यह तकनीक वास्तविक रूप से कैसे काम करती है।

गौरतलब है कि अब तक सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए केवल सीमित फीचर्स जैसे SMS और इमरजेंसी ऑडियो कॉलिंग की सुविधा मिलती रही है। लेकिन Pixel 10 सीरीज के साथ गूगल इस तकनीक को एक कदम आगे ले जा रहा है।


 

