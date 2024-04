भारी बारिश के कारण गुवाहाटी हवाई अड्डे की छत का हिस्सा गिरा, उड़ानें डायवर्ट की गईं

नेशनल डेस्क: असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर की छत का एक हिस्सा रविवार को भारी बारिश के साथ अचानक आए तूफान के कारण ढह गया। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन छत का एक हिस्सा गिरने के कारण अदानी समूह-नियंत्रित हवाई अड्डे के अधिकारियों को कुछ समय के लिए संचालन रोकना पड़ा और छह उड़ानों को अन्य गंतव्यों के लिए डायवर्ट करना पड़ा।

घटना का एक वीडियो, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, में छत का एक हिस्सा अचानक गिरता हुआ दिख रहा है, यात्री और हवाईअड्डे के कर्मचारी छिपने के लिए दौड़ रहे हैं। अन्य वीडियो में हवाई अड्डे के कर्मचारियों को परिसर से अतिरिक्त पानी निकालने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है।

मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी (cao) उत्पल बरुआ ने बताया कि तूफान ने हवाईअड्डे के बाहर ऑयल इंडिया परिसर में एक बड़ा पेड़ उखाड़ दिया और एक सड़क अवरुद्ध कर दी। उन्होंने कहा, "यह बहुत पुराना था और प्रभाव को सहन नहीं कर सका। इसके कारण छत टूट गई और पानी अंदर बहने लगा। हालांकि, कोई चोट नहीं आई और सब कुछ नियंत्रण में है।"

Adani ji was maintaining Guwahati airport well. But 70 yrs of Congress misrule caused heavy rains today, due to which there was a downpour inside the airport. Nehru should answer for this. pic.twitter.com/1I8yfjQoY8