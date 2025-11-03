Main Menu

Harmanpreet Kaur Net Worth: मुंबई से पटियाला तक प्रॉपर्टी, इतने करोड़ संपत्ति की मालकिन है कप्तान हरमनप्रीत कौर, एक मैच की इतने लाख है फीस

नेशनल डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी दमदार अगुवाई में टीम इंडिया को ICC महिला वर्ल्ड कप का गौरवशाली खिताब दिलाया है। फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त देने के बाद हरमन न केवल एक सफल कप्तान के रूप में उभरी हैं, बल्कि उन्होंने एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है: वह 36 वर्ष 239 दिन की उम्र में विश्व कप जीतने वाली सबसे उम्रदराज महिला कप्तान हैं। क्रिकेट के मैदान पर रनों की बारिश करने वाली हरमनप्रीत, कमाई और संपत्ति के मामले में भी किसी से पीछे नहीं हैं।

कमाई का ग्राफ: ₹25 करोड़ की संपत्ति की मालकिन
क्रिक ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, हरमनप्रीत कौर की कुल संपत्ति (Net Worth) लगभग ₹25 करोड़ थी। उनकी यह संपत्ति क्रिकेट के सभी फॉर्मेट (अंतर्राष्ट्रीय और लीग) से होने वाली कमाई, साथ ही बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट से प्राप्त आय का परिणाम है। हरमनप्रीत कौर WPL में मुंबई इंडियंस की भी सफल कप्तान हैं, जिसने उनकी कमाई को और बढ़ाया है।

BCCI का A-ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट और मैच फीस
हरमनप्रीत कौर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ 'A' कैटेगरी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं।
वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट: इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें हर साल ₹50 लाख की निश्चित राशि मिलती है।

मैच फीस: मैच के फॉर्मेट के अनुसार, उन्हें अलग से फीस मिलती है:
टेस्ट मैच: ₹15 लाख प्रति मैच
वनडे मैच: ₹6 लाख प्रति मैच
T20 मैच: ₹3 लाख प्रति मैच

यादगार पारी: हरमनप्रीत की बल्लेबाज़ी का जलवा साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई उनकी 171 रनों की धुआंधार पारी से ज़ाहिर होता है, जिसने उन्हें एक स्टार के रूप में स्थापित किया।

WPL से करोड़ों की कमाई और सरकारी पद
इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा, महिला प्रीमियर लीग (WPL) हरमनप्रीत की आय का एक बड़ा स्रोत है।
WPL सैलरी: मुंबई इंडियंस की कप्तानी के लिए उन्हें प्रत्येक सीज़न ₹1.80 करोड़ की मोटी सैलरी मिलती है।
विदेशी लीग: वह कई विदेशी लीग्स में भी हिस्सा लेकर अच्छी खासी कमाई करती हैं।
सरकारी पद: हरमनप्रीत कौर पंजाब पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर भी कार्यरत हैं, जिससे प्राप्त होने वाला वेतन भी उनकी कुल संपत्ति में जुड़ता है।

ब्रांड एंडोर्समेंट की पावर
हरमनप्रीत कौर कई प्रतिष्ठित ब्रांडों की पसंद हैं, जिससे उन्हें तगड़ी एंडोर्समेंट इनकम होती है:
वार्षिक आय: रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी सालाना कमाई ₹40-50 लाख तक हो जाती है।
विज्ञापन शुल्क: एक कमर्शियल शूट के लिए उन्हें ₹10-12 लाख मिलते हैं।
प्रमुख ब्रांड्स: वह HDFC Life, ITC, Boost, CEAT, PUMA, TATA Safari, Asian Paints, Jaipur Rugs, The Omaxe State जैसे दिग्गजों का विज्ञापन करती हैं।

आलीशान घर और महंगी गाड़ियों का कलेक्शन
भारतीय महिला कप्तान के पास मुंबई से लेकर अपने गृह नगर तक, आलीशान संपत्तियाँ हैं:

आवास: वह वर्तमान में अपने परिवार के साथ पटियाला स्थित एक शानदार बंगले में रहती हैं।
मुंबई में घर: उन्होंने 2013 में मुंबई में भी एक लग्जरी घर खरीदा था।
शौक: हरमनप्रीत को महंगी गाड़ियों और बाइकों का भी शौक है। उनके कलेक्शन में विंटेज जीप जैसी कारें और हार्ले-डेविडसन (Harley-Davidson) जैसी महंगी बाइक शामिल हैं।
 

