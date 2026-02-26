T20 World Cup 2026: बारिश के कारण रद्द हुआ IND vs ZIM मैच तो क्या सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा भारत? जानें समीकरण

Edited By Anu Malhotra, Updated: 26 Feb, 2026 12:18 PM

T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में भारतीय टीम एक कठिन मोड़ पर खड़ी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार ने टीम इंडिया की राह मुश्किल कर दी है। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाला मुकाबला भारत के लिए 'करो या मरो' जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चेन्नई के आसमान से बारिश बरसी और मैच रद्द हुआ, तो क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी?

आइए समझते हैं सेमीफाइनल के सारे समीकरण और net run rate का पेचीदा खेल।



क्या बारिश डुबो देगी भारत की उम्मीदें?

सुपर-8 मैचों के लिए कोई Reserve Day नहीं रखा गया है। अगर बारिश की वजह से मैच धुल जाता है, तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेगा। ऐसी स्थिति में भारत के पास 2 मैचों में केवल 1 अंक होगा।

पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति

सुपर 8: ग्रुप-1 प्वाइंट्स टेबल

टीम खेले जीते हारे बेनतीजा अंक नेट रन रेट वेस्ट इंडीज़ 1 1 0 0 2 +5.350 दक्षिण अफ्रीका 1 1 0 0 2 +3.880 भारत 1 0 1 0 0 -3.880 जिम्बाब्वे 1 0 1 0 0 -5.350

सुपर 8: ग्रुप-2 प्वाइंट्स टेबल

टीम खेले जीते हारे बेनतीजा अंक नेट रन रेट इंग्लैंड (Q) 2 2 0 0 4 +1.491 न्यूज़ीलैंड 2 1 0 1 3 +3.050 पाकिस्तान 2 0 1 1 1 -0.461 श्रीलंका (बाहर) 2 0 2 0 0 -2.800

नेट रन रेट सुधारने का 'मिशन 100'

सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि विशाल अंतर से जीत दर्ज करनी है।

यदि भारत पहले बल्लेबाजी करता है:

भारत को जिम्बाब्वे को कम से कम 77 से 100 रनों के अंतर से हराना होगा।

180 रन बनाने पर जिम्बाब्वे को 103 या उससे कम पर रोकना होगा।

200 रन बनाने पर विपक्षी टीम को 123 रनों के भीतर समेटना होगा।

यदि भारत लक्ष्य का पीछा करता है:

भारत को नेट रन रेट में छलांग लगाने के लिए मैच को 10 से 12 ओवर के भीतर खत्म करना होगा।

160 रनों का लक्ष्य करीब 11.2 ओवर में हासिल करना होगा।

200 रनों का विशाल लक्ष्य लगभग 12.1 ओवर में पूरा करना होगा।

चेन्नई का मौसम: फैंस के लिए खुशखबरी

चेन्नई से आ रही मौसम रिपोर्ट राहत देने वाली है। मैच के दौरान बारिश की संभावना न के बराबर है। तापमान 27°C से 31°C के बीच रहेगा। हालांकि दिन में धुंध रह सकती है, लेकिन रात तक आसमान साफ होने की उम्मीद है, जिससे पूरे 40 ओवर का खेल देखने को मिल सकता है।

Team में बदलाव और 'एक्स फैक्टर'

रिंकू सिंह के टीम से जुड़ने के बाद भारतीय बल्लेबाजी में मजबूती आई है। वहीं, 11 साल बाद बन रहे एक खास संयोग के कारण संजू सैमसन को इस मैच का 'एक्स फैक्टर' माना जा रहा है। प्लेइंग 11 में मिडिल ऑर्डर को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं ताकि टीम तेजी से रन बना सके।