T20 World Cup 2026: बारिश के कारण रद्द हुआ IND vs ZIM मैच तो क्या सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा भारत? जानें समीकरण

26 Feb, 2026
T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में भारतीय टीम एक कठिन मोड़ पर खड़ी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार ने टीम इंडिया की राह मुश्किल कर दी है। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाला मुकाबला भारत के लिए 'करो या मरो' जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चेन्नई के आसमान से बारिश बरसी और मैच रद्द हुआ, तो क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी?
आइए समझते हैं सेमीफाइनल के सारे समीकरण और net run rate का पेचीदा खेल।
क्या बारिश डुबो देगी भारत की उम्मीदें?
सुपर-8 मैचों के लिए कोई Reserve Day नहीं रखा गया है। अगर बारिश की वजह से मैच धुल जाता है, तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेगा। ऐसी स्थिति में भारत के पास 2 मैचों में केवल 1 अंक होगा।
समीकरण 1 (खतरा): अगर भारत-जिम्बाब्वे मैच रद्द होता है और आज ही होने वाले दूसरे मैच में वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है, तो भारत के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे।
समीकरण 2 (राहत): यदि दक्षिण अफ्रीका आज वेस्टइंडीज को हरा दे और फिर अगले मैच में जिम्बाब्वे को भी शिकस्त दे दे, तो भारत के पास मौका रहेगा। तब भारत को अपने आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को हर हाल में हराना होगा। इस स्थिति में दक्षिण अफ्रीका (6 अंक) और भारत (3 अंक) के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति
सुपर 8: ग्रुप-1 प्वाइंट्स टेबल
|टीम
|खेले
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|वेस्ट इंडीज़
|1
|1
|0
|0
|2
|+5.350
|दक्षिण अफ्रीका
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.880
|भारत
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.880
|जिम्बाब्वे
|1
|0
|1
|0
|0
|-5.350
सुपर 8: ग्रुप-2 प्वाइंट्स टेबल
|टीम
|खेले
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|इंग्लैंड (Q)
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.491
|न्यूज़ीलैंड
|2
|1
|0
|1
|3
|+3.050
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|1
|1
|-0.461
|श्रीलंका (बाहर)
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.800
नेट रन रेट सुधारने का 'मिशन 100'
सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि विशाल अंतर से जीत दर्ज करनी है।
यदि भारत पहले बल्लेबाजी करता है:
भारत को जिम्बाब्वे को कम से कम 77 से 100 रनों के अंतर से हराना होगा।
यदि भारत लक्ष्य का पीछा करता है:
भारत को नेट रन रेट में छलांग लगाने के लिए मैच को 10 से 12 ओवर के भीतर खत्म करना होगा।
चेन्नई का मौसम: फैंस के लिए खुशखबरी
चेन्नई से आ रही मौसम रिपोर्ट राहत देने वाली है। मैच के दौरान बारिश की संभावना न के बराबर है। तापमान 27°C से 31°C के बीच रहेगा। हालांकि दिन में धुंध रह सकती है, लेकिन रात तक आसमान साफ होने की उम्मीद है, जिससे पूरे 40 ओवर का खेल देखने को मिल सकता है।
Team में बदलाव और 'एक्स फैक्टर'
रिंकू सिंह के टीम से जुड़ने के बाद भारतीय बल्लेबाजी में मजबूती आई है। वहीं, 11 साल बाद बन रहे एक खास संयोग के कारण संजू सैमसन को इस मैच का 'एक्स फैक्टर' माना जा रहा है। प्लेइंग 11 में मिडिल ऑर्डर को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं ताकि टीम तेजी से रन बना सके।