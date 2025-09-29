Main Menu

    3. | Asia Cup 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को मिली 33,60,658 रुपये की Haval H9 SUV

Asia Cup 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को मिली 33,60,658 रुपये की Haval H9 SUV

29 Sep, 2025

नेशनल डेस्क:  एशिया कप 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाने वाले अभिषेक शर्मा को टूर्नामेंट का "प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट" चुना गया है। इस प्रतिष्ठित सम्मान के साथ उन्हें एक प्रीमियम ऑफ-रोडिंग SUV, Haval H9, से नवाजा गया है। इस एसयूवी की ताकतवर बनावट और उन्नत तकनीकी खूबियां इसे खास बनाती हैं, जो लग्जरी और पावर का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करती है। आइए, इस दमदार वाहन की खासियतों और कीमत पर नजर डालते हैं।

Haval H9: ताकत और स्टाइल का मेल
Haval H9 एक बड़ा और मजबूत सेगमेंट SUV है, जिसमें 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है। यह इंजन 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है और इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ZF ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जो ड्राइव को ज्यादा स्मूथ और पावरफुल बनाता है। यह SUV ऑफ-रोडिंग के साथ-साथ शहर की सड़कों पर भी सहजता से चलती है, जिससे हर तरह की यात्रा आरामदायक बनती है।

आकर्षक डिज़ाइन और प्रभावशाली आयाम
इस एसयूवी की लंबाई लगभग 4950 मिमी और चौड़ाई करीब 1976 मिमी है, जो इसे सड़क पर एक शाही और मजबूती भरा लुक देता है। एक्सटीरियर में पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक साइडस्टेप और बड़े 265/55 R19 टायर इसे आकर्षक और व्यावहारिक बनाते हैं। साथ ही, फ्रंट और रियर फॉग लैंप्स खराब मौसम में बेहतर दृश्यता प्रदान करते हैं।

टेक्नोलॉजी और आराम
Haval H9 में 14.6 इंच की बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले लगी है, जो मल्टीमीडिया और कनेक्टिविटी के लिए अत्याधुनिक है। इसमें 10 स्पीकर्स का ध्वनि सिस्टम है, जो साउंड क्वालिटी को बढ़ाता है। वायरलेस चार्जिंग की सुविधा और लेदर मेमोरी सीटें भी आराम को बढ़ावा देती हैं। गर्मी में सीट वेंटिलेशन और मसाज फीचर ड्राइविंग के अनुभव को और भी आरामदायक बनाते हैं। 

सुरक्षा का पूरा ख्याल
इस SUV में सुरक्षा के लिए छह एयरबैग्स, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ट्रैफिक जाम असिस्ट जैसे आधुनिक फीचर्स उपलब्ध हैं। 360 डिग्री कैमरा पार्किंग और ड्राइविंग में सहूलियत देता है। इसके अलावा, ऑटो, इको, स्पोर्ट, रेत, बर्फ, कीचड़ और 4L जैसे ड्राइव मोड्स इसे हर रास्ते पर भरोसेमंद बनाते हैं।

कीमत और कंपनी का परिचय
सऊदी अरब में Haval H9 की कीमत लगभग 1,42,200 सऊदी रियाल है, जो भारतीय रुपये में लगभग 33.6 लाख के करीब है। हवल ब्रांड चीन की ग्रेट वॉल मोटर (GWM) कंपनी का हिस्सा है, जिसने मार्च 2013 में इसे एक स्वतंत्र ब्रांड के रूप में स्थापित किया। यह ब्रांड क्रॉसओवर और SUV बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है।
 

