  • Heavy Rain Alert: 24, 25, 26, 27, 28, 29 अगस्त तक होगी भीषण बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Edited By Mehak,Updated: 24 Aug, 2025 04:27 PM

heavy rain alert imd has issued high alert in these states

मॉनसून की बरसात देशभर में जारी है। केरल से लेकर हिमाचल तक तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में कल हुई हल्की बारिश से थोड़ी देर के लिए उमस से राहत मिली, लेकिन बरसात रुकते ही फिर से गर्मी और नमी बढ़ गई। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज दिल्ली-NCR में भी...

नेशनल डेस्क : मॉनसून की बरसात देशभर में जारी है। केरल से लेकर हिमाचल तक तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में कल हुई हल्की बारिश से थोड़ी देर के लिए उमस से राहत मिली, लेकिन बरसात रुकते ही फिर से गर्मी और नमी बढ़ गई। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज दिल्ली-NCR में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

दिल्ली-NCR का मौसम

  • राजधानी दिल्ली में आज यानी रविवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।
  • अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
  • मौसम विभाग के मुताबिक, 27 अगस्त तक लगातार गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है।

यूपी का मौसम

  • यूपी में उमस से राहत मिलती दिख रही है।
  • आज और कल यानी 25 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना है।
  • कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।

बिहार का मौसम

  • बिहार में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होने का अनुमान है।
  • मौसम विभाग ने कैमूर, औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
  • लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

उत्तराखंड का मौसम

  • उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश का अनुमान है।
  • अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों में बाढ़ का खतरा जताया गया है।

राजस्थान का मौसम

  • दक्षिणी राजस्थान में 26 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है।

  • आज पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है।

महाराष्ट्र का मौसम

  • कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में 23 से 29 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है।
  • 27 और 28 अगस्त को मूसलाधार बारिश का अनुमान है।

कुल मिलाकर, देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, इसलिए IMD ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।


 

