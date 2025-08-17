Heavy Rain Alert: 17, 18, 19, 20, 21, 22 अगस्त तक होगी आफत की बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Edited By Mehak,Updated: 17 Aug, 2025 12:11 PM

देशभर में मानसून की रफ्तार ने गति पकड़ी हुई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में रविवार को बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अनुमान है कि न्यूनतम तापमान लगभग 24...

नेशनल डेस्क : देशभर में मानसून की रफ्तार ने गति पकड़ी हुई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में रविवार को बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अनुमान है कि न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री और अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं, पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन की आशंका जताई गई है।

मुंबई और आसपास के जिलों में रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया। अगले कुछ घंटों तक यहां मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। शनिवार को हुई तेज बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे गांधी नगर, किंग्स सर्कल और सायन रेलवे स्टेशन पर यातायात प्रभावित रहा।

उत्तर प्रदेश में कहीं तेज, कहीं धीमी बारिश

उत्तर प्रदेश में मानसून का असर असमान दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश कम हुई। हालांकि, विभाग का अनुमान है कि 17 और 18 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भारी बारिश की संभावना

17 से 19 अगस्त: कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश की चेतावनी।

18 से 20 अगस्त: गुजरात में भारी बारिश का अनुमान।

19 और 20 अगस्त: सौराष्ट्र क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना।

दक्षिण भारत का हाल

17 अगस्त: तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।

18-19 अगस्त: तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अनुमान।

17 से 20 अगस्त: केरल और माहे में लगातार बारिश जारी रहने की संभावना।

मध्य और पूर्वी भारत

18 अगस्त: पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश हो सकती है।

अगले एक हफ्ते तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा।

17 से 19 अगस्त: ओडिशा और विदर्भ में बारिश की चेतावनी।

19 से 22 अगस्त: बिहार और झारखंड में जोरदार बारिश की संभावना।

उत्तर भारत में भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान: भारी बारिश के आसार।

हिमाचल प्रदेश: 20 अगस्त तक लगातार बारिश की संभावना।

जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा: कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान।

हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़

रिपोर्ट्स के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पनारसा, टकोली और नागवाईं क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की घटनाएं सामने आई हैं।

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की घटना

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के जोध गांव में बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन हुआ। 2-3 घर प्रभावित हुए हैं और 6 लोग फंसे होने की खबर है। बचाव कार्य जारी है और कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।

पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश

पूर्वोत्तर राज्यों — असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले एक हफ्ते तक लगातार बारिश जारी रहेगी। वहीं, अरुणाचल प्रदेश में 19 से 22 अगस्त के बीच बहुत भारी बारिश की संभावना है।

कुल मिलाकर, देशभर में मानसून अभी और सक्रिय रहेगा। कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।



