फिल्म जगत में शोक की लहर, इस फेमस एक्ट्रेस का हुआ निधन, बेटी ने सोशल मीडिया पर साझा की दुखद जानकारी

नेशनल डेस्क : मराठी फिल्म और टीवी जगत की जानी-मानी अभिनेत्री ज्योति चांदेकर का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन पुणे में 16 अगस्त की शाम करीब 4 बजे हुआ। बीते कुछ दिनों से वह बीमार थीं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल उनकी मौत का सही कारण सामने नहीं आया है।

बेटी ने दी दुखद जानकारी

अभिनेत्री की बेटी और अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के निधन की जानकारी साझा की। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक भावुक संदेश लिखते हुए बताया कि उनकी मां का अंतिम संस्कार 17 अगस्त को सुबह 11 बजे पुणे के वैकुंठ श्मशान घाट में किया जाएगा।

पर्दे पर याद रहेंगी 'पूर्णा आजी'

ज्योति चांदेकर ने फिल्मों और धारावाहिकों में कई अहम भूमिकाएं निभाई थीं। उन्हें धारावाहिक 'Tharal Tar Mag' में निभाई गई 'पूर्णा आजी' की भूमिका ने खास पहचान दिलाई। अपनी दमदार अदाकारी की वजह से वे दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहीं।

पिछले साल भी रही थीं बीमार

पिछले साल शूटिंग के दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हुई थी। सोडियम की कमी के चलते वे अचानक बीमार पड़ गई थीं और उन्हें कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लेना पड़ा था। दो महीने आराम करने के बाद उन्होंने दोबारा शूटिंग शुरू की थी।

फैंस और साथियों को गहरा सदमा

ज्योति चांदेकर के अचानक निधन की खबर ने मराठी मनोरंजन जगत और उनके चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई फैंस ने भावुक होकर लिखा कि 'पूर्णा आजी हमेशा याद रहेंगी।'

साथी कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि

मराठी टीवी चैनल स्टार प्रवाह ने भी अपने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा अभिनेता और अभिनेत्रियां जैसे समृद्धि केलकर, समीर परांजपे और सुरेखा कुदाची ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्हें याद किया।



