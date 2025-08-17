दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी सौगात, आज PM मोदी करेंगे 11 हजार करोड़ की दो अहम परियोजनाओं का उद्घाटन

Edited By Mehak,Updated: 17 Aug, 2025 11:27 AM

नेशनल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार (17 अगस्त 2025) को दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वह करीब 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनी दो अहम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं - शहरी विस्तार सड़क-2 (UER-2) के दिल्ली खंड और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे।

कार्यक्रम का समय और स्थान

यह कार्यक्रम दिल्ली के रोहिणी में रविवार दोपहर 12:30 बजे आयोजित होगा। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

क्यों खास हैं ये परियोजनाएं?

इन दोनों परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है –

दिल्ली और NCR में जाम की समस्या से राहत दिलाना

यात्रा समय कम करना

लोगों को निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही की सुविधा देना

PMO के अनुसार, यह प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्तरीय अवसंरचना निर्माण के विजन का हिस्सा है।

द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड

लंबाई: 10.1 किलोमीटर

लागत: लगभग 5,360 करोड़ रुपये

कनेक्टिविटी: यह हिस्सा दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइन, यशोभूमि, आने वाले बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को आपस में जोड़ेगा।

दो पैकेज:

पहला पैकेज – शिव मूर्ति इंटरसेक्शन से द्वारका सेक्टर-21 तक (5.9 किमी)

दूसरा पैकेज – द्वारका सेक्टर-21 से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर तक (4.2 किमी), जो UER-2 से जुड़ेगा।

हरियाणा खंड का पहले ही हो चुका है उद्घाटन

द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किमी लंबा हरियाणा हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी पहले ही (11 मार्च 2024 को) उद्घाटित कर चुके हैं। पूरा एक्सप्रेसवे 28 किमी लंबा है और इसकी लागत लगभग 8,611 करोड़ रुपये रही है।

पर्यावरण के अनुकूल पहल

UER-2 के निर्माण में 20 लाख टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है।

यह कचरा गाजीपुर लैंडफिल से निकाला गया था।

इससे कचरे के पहाड़ की ऊंचाई करीब 7 मीटर कम हुई है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चुनाव प्रचार के दौरान इस पहल को टिकाऊ विकास (Sustainable Development) का उदाहरण बताया था।

NHAI का बयान

NHAI के एक अधिकारी ने कहा कि पुराने कचरे से निकाली गई सामग्री जैसे मिट्टी, गाद, पत्थर और निर्माण मलबा को सड़क निर्माण में उपयोग किया गया है। यह सामग्री तटबंध भरने, सबग्रेड लेयरिंग और सर्विस रोड के लिए बिल्कुल उपयुक्त

है।



