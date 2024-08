Delhi Rain: भारी बारिश के बाद दिल्ली में अब स्कूल की दीवार गिरी... मां-बेटे की मौत

नेशनल डेस्क: दिल्ली में बुधवार की भारी बारिश के बाद अलग-अलग घटनाओं में 22 वर्षीय एक महिला और उसका बच्चा पानी से भरे नाले में डूब गए, जबकि दो लोग घायल हो गए। ग़ाज़ीपुर में पुलिस के अनुसार, तनुजा और उसका तीन साल का बेटा प्रियांश साप्ताहिक बाजार से घरेलू सामान खरीदने के लिए निकले थे, तभी जलभराव के कारण उनका पैर फिसल गया और वे नाले में गिर गए और डूब गए।

घटना खोड़ा कॉलोनी इलाके के पास की है, जहां सड़क किनारे नाली का निर्माण चल रहा था।भारी बारिश के कारण दरियागंज में एक निजी स्कूल की दीवार गिर गई, जिससे आसपास खड़े वाहनों को नुकसान हुआ। भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव देखा गया।

#WATCH | A 22-year-old woman and her child died after drowning in a waterlogged drain in the Ghazipur area. Further legal action is being taken by Police Station Ghazipur East Delhi: Ghaziabad Police https://t.co/fWXzuwv6rJ pic.twitter.com/zwE3ba0sOH — ANI (@ANI) August 1, 2024