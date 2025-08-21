Heavy Rain Alert: इन शहरों में भारी बारिश ने मचाई तबाही, आज भी होगी झमाझम...IMD ने जारी किया नया अलर्ट

मुंबई में मंगलवार (19 सितंबर) को हुई भारी बारिश के बाद अब लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या आज भी बारिश का कहर जारी रहेगा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मौसम का ताजा अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी बारिश की...

नेशनल डेस्क: मुंबई में मंगलवार (19 सितंबर) को हुई भारी बारिश के बाद अब लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या आज भी बारिश का कहर जारी रहेगा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मौसम का ताजा अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी बारिश की संभावना है, लेकिन यह मंगलवार जितनी तेज़ नहीं होगी।



मुंबई और ठाणे का हाल

IMD के मुताबिक, मुंबई में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, लेकिन तेज बारिश के आसार कम हैं। वहीं, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर में भी मौसम ऐसा ही रहेगा, जहाँ बीच-बीच में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, रायगढ़ जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, इसलिए वहाँ के लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है।



बारिश से 21 की मौत

महाराष्ट्र में बीते चार दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज़ कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान जारी किए गए अलर्ट का पालन करें और सुरक्षित रहें।