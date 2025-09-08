Main Menu

Himachal Weather: हिमाचल में कई स्थानों पर आंधी-तूफान का अलर्ट, जानिए अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

himachal rain thunderstorm alert in many areas weather forecast next 7 days

हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश के बाद राहत मिली है। सोमवार को धूप खिली और अगले छह दिन तक मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना कम है। मंडी जिले में रविवार को भारी बारिश से जनजीवन...

नेशनल डेस्कः हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति में अब सुधार दिखने लगा है। सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम साफ हो गया और धूप खिली। मौसम विभाग ने अगले छह दिनों तक मौसम सामान्य और ज्यादातर साफ रहने की संभावना जताई है, जिससे जनता को राहत मिलेगी। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश जारी रह सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना कम है।

आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना

शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को जारी बुलेटिन में बताया कि हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। 8 से 14 सितंबर के बीच प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर मौसम अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए बताया कि 8 सितंबर को कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है, जबकि 9 से 14 सितंबर तक ऐसा कोई खतरा नहीं है। विभाग ने यह भी बताया कि मानसून ट्रफ इस समय दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान, राजस्थान, कच्छ होते हुए उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, दालटोंगंज और दीघा से होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। साथ ही, दक्षिण पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में 0.9 किलोमीटर ऊँचाई पर चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है।

बारिश के आंकड़े

हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम सामान्य रहा। न्यूनतम तापमान कुक्सनगर में 9.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान बिलासपुर में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंडी में 41.0 मिमी, गोहर में 40.0 मिमी, नाहन में 35.4 मिमी, पांवटा साहिब में 30.8 मिमी, बग्गी में 26.0 मिमी, नरकंडा में 24.5 मिमी, जतौन बैराज में 23.4 मिमी और सराहन में 20.5 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा सुन्दरनगर, मुरारी देवी और पालमपुर में गरज-चमक के साथ वर्षा दर्ज की गई।

बारिश से अब तक का नुकसान

हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक भारी बारिश और उससे जुड़ी आपदाओं में 366 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग लापता हैं और 426 घायल हुए हैं। इस दौरान 6,301 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 1,991 मवेशियों और 26,955 पोल्ट्री बर्ड्स की मौत हुई है। 460 दुकानें और 5,284 पशुशालाएं भी जमींदोज हो चुकी हैं। प्रदेश को अब तक लगभग 4,080 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। साथ ही 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 820 सड़कें बंद हैं, 1,181 विद्युत आपूर्ति परियोजनाएं और 356 जलापूर्ति योजनाएं ठप पड़ी हैं। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल में मॉनसून अब अंतिम चरण में है।
 

