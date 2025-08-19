मकान ढहे, घरों में घुसा पानी... लगातार हो रही बारिश ने मचाया कहर; प्रशासन ने जारी की हाई अलर्ट चेतावनी

महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर में मंगलवार को लगातार बारिश जारी रही, जिससे घरों में पानी भर गया, दीवारें गिर गईं और दोनों जिलों के गांवों का संपर्क कट गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर में मंगलवार को लगातार बारिश जारी रही, जिससे घरों में पानी भर गया, दीवारें गिर गईं और दोनों जिलों के गांवों का संपर्क कट गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।



अधिकारियों के अनुसार, नदी से सटे पालघर के वाडा तालुका में गोराट गावरी पाड़ा के 14 घरों और पाडघा के गणेश नगर में 15 घरों में पानी घुस गया। वसई के चंद्रपाडा गांव, सरजा गांव, खंडीपाडी और चिंचोटी के ओडोला में भी बाढ़ का पानी घरों में घुस गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ठाणे शहर में, बारिश के दौरान मलबा गिरने से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के घरों से लोगों को निकाला गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गया और उसे कलवा के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।



बारिश के पानी को नियंत्रित करने के लिए अवरोधक और नाले बनाए गए हैं। सुबह मुंब्रा के संजय नगर में एक चॉल की दीवार गिर गई और ठाणे के कलवा तथा घोड़बंदर रोड पर दीवार गिरने की दो अन्य घटनाएं हुईं। ठाणे शहर में कई सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। मीरा-भायंदर जाने वाली घोड़बंदर रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है।



यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘घोड़बंदर मार्ग का उपयोग केवल अति आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। नागरिकों को गलत दिशा में वाहन न चलाने की सख्त सलाह दी जाती है।'' बारिश के कारण पालघर के कर्नाला और अंबरभुई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग-160ए पर पचमड और चिंचघर पुल बाढ़ के कारण बंद कर दिए गए।



ठाणे में नारिवली और उत्तरशिव गांवों को जोड़ने वाले एक अंडरपास में एक वाहन (एसयूवी) बाढ़ के पानी में लगभग डूब गया। दो स्थानीय लोगों ने तैरकर वाहन में फंसे यात्रियों को बचाया। बचाव अभियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नगर निकाय, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ और स्थानीय कार्यकर्ता हाई अलर्ट पर हैं और अधिकारियों ने बाढ़-संभावित क्षेत्रों के निवासियों से अस्थायी रूप से स्थानांतरित होने और आपात स्थिति की तुरंत सूचना देने की अपील की है।