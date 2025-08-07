Main Menu

त्योहारी सीजन में कन्फर्म ट्रेन टिकट कैसे पाएं? जानें स्मार्ट ट्रिक्स

नेशनल डेस्क: त्योहारों का मौसम चल रहा है और ऐसे में घर लौटने की चाहत में लोग ट्रेन टिकट की तलाश में जुट जाते हैं। हालांकि, IRCTC के ज़रिए ऑनलाइन बुकिंग में कन्फर्म टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता। खासकर उस वक्त जब ट्रैफिक हाई होता है और लाखों लोग एक साथ बुकिंग करते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिनसे आप कन्फर्म ट्रेन टिकट पाने की संभावना बढ़ा सकते हैं, चाहे वो सामान्य बुकिंग हो या तत्काल टिकट।

चार्ट वैकेंसी से पाएं आखिरी मौके की सीट
IRCTC की वेबसाइट पर एक 'Chart Vacancy' का विकल्प होता है, जहां आप उन सीटों को देख सकते हैं, जो ट्रेन का चार्ट बनने के बाद भी खाली रह जाती हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि आपको अपनी मंजिल तक की टिकट मिले, लेकिन एक-दो स्टेशन पहले तक की टिकट भी बिना रिजर्वेशन यात्रा करने से बेहतर होती है।

प्रीमियम तत्काल – जब साधारण तत्काल ना दे जवाब
IRCTC में प्रीमियम तत्काल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां टिकट की कीमत अधिक होती है, लेकिन मांग कम होने से कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्हें आखिरी समय में यात्रा करनी होती है।

तत्काल टिकट बुकिंग के लिए पहले से तैयार रहें
- IRCTC पोर्टल पर तत्काल बुकिंग विंडो खुलने से पहले ही लॉगिन कर लें।

- यात्रियों की जानकारी पहले से सेव कर लें, ताकि बुकिंग प्रक्रिया तेज हो।

- अच्छी इंटरनेट स्पीड सुनिश्चित करें, ताकि प्रोसेसिंग में समय न लगे।

- OTP और पेमेंट गेटवे में देरी से बचने के लिए भरोसेमंद पेमेंट ऑप्शन का उपयोग करें।

पहले से कराएं बुकिंग, बचें भीड़ से
IRCTC पर ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग 120 दिन पहले शुरू हो जाती है। यदि आप पहले से योजना बनाते हैं तो कन्फर्म सीट मिलने के साथ ही किराए में भी राहत मिलती है।

