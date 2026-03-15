न Amazon न Flipkart... यहां AC पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, जल्द उठाएं लाभ

Edited By Mehak, Updated: 15 Mar, 2026 05:10 PM

गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही एयर कंडीशनर की मांग बढ़ गई है। इसी बीच विजय सेल्स पर AC पर खास सेल चल रही है, जिसमें ग्राहकों को 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। इस ऑफर में विंडो और स्प्लिट दोनों तरह के AC उपलब्ध हैं। साथ ही बैंक कैशबैक, नो-कॉस्ट...

नेशनल डेस्क : गर्मी का मौसम शुरू होते ही बाजार में एयर कंडीशनर (AC) की मांग तेजी से बढ़ने लगती है। बहुत से लोग इस समय अपने घर या ऑफिस के लिए नया AC खरीदने की योजना बनाते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बाजारों में अलग-अलग कीमतों और फीचर्स वाले कई विकल्प उपलब्ध हैं। आमतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर AC की शुरुआती कीमत करीब 20 हजार रुपये से शुरू होती है, जो ब्रांड और फीचर्स के अनुसार बढ़ती जाती है।

ब्रांड, टन कैपेसिटी और स्टार रेटिंग से तय होती है कीमत

AC खरीदते समय उसकी कीमत कई बातों पर निर्भर करती है। इसमें सबसे अहम है ब्रांड, टन कैपेसिटी और BEE स्टार रेटिंग।

टन कैपेसिटी यह बताती है कि AC कितने बड़े कमरे को ठंडा कर सकता है।

यह बताती है कि AC कितने बड़े कमरे को ठंडा कर सकता है। BEE स्टार रेटिंग से यह पता चलता है कि AC कितनी बिजली की खपत करेगा।

ज्यादा स्टार रेटिंग वाले AC बिजली की कम खपत करते हैं, इसलिए लंबे समय में बिजली बिल भी कम आता है।

विजय सेल्स पर चल रही खास सेल

इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर विजय सेल्स के आधिकारिक पोर्टल पर AC पर खास सेल आयोजित की गई है। कंपनी ने इसके लिए विशेष सेल बैनर भी जारी किया है। सेल के दौरान ग्राहकों को AC पर 50 प्रतिशत तक की बचत करने का मौका मिल सकता है। इस ऑफर में कई लोकप्रिय ब्रांड्स के मॉडल शामिल किए गए हैं।

बैंक ऑफर्स और कैशबैक का लाभ

सेल के दौरान कई बैंकों के कार्ड पर इंस्टेंट कैशबैक और डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। इससे ग्राहक AC खरीदते समय अतिरिक्त बचत कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है, जिससे वे बिना अतिरिक्त ब्याज दिए आसान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं।

एक्सचेंज ऑफर से और सस्ता हो सकता है AC

अगर आपके घर में पुराना AC है, तो उसे एक्सचेंज करके नया AC खरीदने का विकल्प भी उपलब्ध है। इस एक्सचेंज ऑफर के तहत पुरानी मशीन के बदले करीब 6 हजार रुपये तक का लाभ मिल सकता है। इससे नए AC की कीमत और कम हो जाती है।

विंडो और स्प्लिट AC दोनों विकल्प मौजूद

विजय सेल्स की इस सेल में ग्राहकों को विंडो AC और स्प्लिट AC दोनों तरह के विकल्प मिल रहे हैं।

विंडो AC छोटे कमरों के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसे इंस्टॉल करना अपेक्षाकृत आसान होता है।

छोटे कमरों के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसे इंस्टॉल करना अपेक्षाकृत आसान होता है। स्प्लिट AC बड़े कमरों के लिए बेहतर होता है और इसे दीवार पर लगाया जाता है। यह आमतौर पर ज्यादा शांत और प्रभावी कूलिंग देता है।

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

नया AC खरीदते समय कमरे का आकार, बिजली की खपत, ब्रांड की विश्वसनीयता और आफ्टर-सेल्स सर्विस जैसी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सही क्षमता और अच्छी रेटिंग वाला AC चुनने से लंबे समय तक बेहतर कूलिंग और बिजली की बचत दोनों मिलती है।



